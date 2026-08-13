Contil India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Contil India hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,32 INR gegenüber 0,290 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,55 Prozent auf 73,5 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at