11.02.2026 06:31:28
Contil India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Contil India hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,54 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Contil India 0,470 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 91,3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,8 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
