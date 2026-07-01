Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Analystenstimme 01.07.2026 21:06:00

Continental-Aktie: Analysten sehen Licht und Schatten vor den Quartalszahlen

Continental-Aktie: Analysten sehen Licht und Schatten vor den Quartalszahlen

Bernstein Research bleibt vor den Quartalszahlen bei seiner neutralen Einschätzung für Continental. Die Erlöse könnten enttäuschen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental vor den am 4. August erwarteten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Nach einer Telefonkonferenz für Analysten resümierte Harry Martin in seinem am Mittwochabend vorliegenden Ausblick: Die Margen im zweiten Quartal dürften innerhalb der Prognosespanne von 11,0 bis 12,5 Prozent liegen, wenngleich der Umsatz voraussichtlich leicht unter dem aktuellen Marktkonsens bleiben werde.

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com

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