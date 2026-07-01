Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Analystenstimme
|
01.07.2026 21:06:00
Continental-Aktie: Analysten sehen Licht und Schatten vor den Quartalszahlen
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental vor den am 4. August erwarteten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Nach einer Telefonkonferenz für Analysten resümierte Harry Martin in seinem am Mittwochabend vorliegenden Ausblick: Die Margen im zweiten Quartal dürften innerhalb der Prognosespanne von 11,0 bis 12,5 Prozent liegen, wenngleich der Umsatz voraussichtlich leicht unter dem aktuellen Marktkonsens bleiben werde.
NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com
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