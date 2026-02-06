Continental Aktie

Rating im Fokus 06.02.2026 15:52:48

Continental-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform

Continental-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform

Bernstein Research-Analyst Harry Martin hat eine ausführliche Untersuchung des Continental-Papiers durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Berichtssaison im Reifensektor sei früher als gedacht eingeläutet worden, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Von Michelin habe es positive Eckdaten gegeben, von Continental dagegen negative. Der Experte sieht den Konkurrenten Bridgestone mit Blick auf die Quartalszahlen in der besten Ausgangslage.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Continental konnte um 15:36 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 70,84 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 6,83 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 67 667 Stück. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 4,2 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Continental AG

mehr Analysen
06.02.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
03.02.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Continental Buy UBS AG
28.01.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
