Continental-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Berichtssaison im Reifensektor sei früher als gedacht eingeläutet worden, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Von Michelin habe es positive Eckdaten gegeben, von Continental dagegen negative. Der Experte sieht den Konkurrenten Bridgestone mit Blick auf die Quartalszahlen in der besten Ausgangslage.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Continental konnte um 15:36 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 70,84 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 6,83 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 67 667 Stück. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 4,2 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

