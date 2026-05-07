Continental-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Continental-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Christoph Laskawi.

Deutsche Bank Research hat Continental mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Sowohl das Reifengeschäft als auch die Kunststoffsparte ContiTech hätten in einem guten ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Die Abspaltung von ContiTech sei zudem auf einem guten Weg.

Aktienauswertung: Die Continental-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:50 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 70,24 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 0,34 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 150 020 Continental-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 7,9 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET



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