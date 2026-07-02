Continental-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental vor Quartalszahlen von 70 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate könnten als positiver Kurstreiber fungieren, da sie eine starke operative Leistung im Reifengeschäft belegen dürften, schrieb Christoph Laskawi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Im Mittelpunkt stehe aber weiterhin der Verkauf von ContiTech, für den eine Ankündigung zur Jahresmitte erwartet werde. Der Experte schraubte seine Prognosen nach oben.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 10:27 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 74,62 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 0,51 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88 945 Stück gehandelt. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 14,6 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET



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