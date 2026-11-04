Continental Aktie
WKN: 879538 / ISIN: US2107712000
|Robuste Entwicklung
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04.11.2026 07:49:14
Continental-Aktie gewinnt: Conti hebt Renditeerwartung an
Im Zeitraum von Juli bis September belief sich der Konzernumsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche laut Mitteilung auf 3,454 Milliarden Euro, ein organischer Rückgang von 1,5 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) kletterte um 6,7 Prozent auf 514 Millionen Euro und übertraf den Analystenkonsens von 480 Millionen Euro spürbar. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 13,9 Prozent im Vorjahr auf 14,9 Prozent (Konsens: 13,9 Prozent).
Für das Gesamtjahr 2026 hob Continental die Spanne für die bereinigte EBIT-Marge auf 13,4 bis 14,0 Prozent (zuvor: 12,0 bis 13,5 Prozent) und den bereinigten Free Cashflow auf 1,0 bis 1,3 (zuvor 0,7 bis 1,1) Milliarden Euro an. Der Umsatz wird nun bei 13,5 bis 13,9 Milliarden Euro nach bisher 13,2 Milliarden bis 13,5 Milliarden Euro erwartet.
Diese Meldung wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz automatisch erstellt und anschließend von der Redaktion von Dow Jones Newswires auf Korrektheit geprüft.
Im vorbörslichen Tradegate-Handel legt die Continental-Aktie zeitweise um 2,7 Prozent zu ihrem XETRA-Schluss zu.
DJG/kla/cbr
DOW JONES
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