Continental Aktie

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WKN: 879538 / ISIN: US2107712000

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Bonität 17.07.2026 16:36:00

Continental-Aktie gibt nach: Fitch senkt Ausblick für Bonität des Autozulieferers

Continental-Aktie gibt nach: Fitch senkt Ausblick für Bonität des Autozulieferers

Fitch Ratings hat den Ausblick für die Bonitätsnote der Continental AG von positiv auf stabil gesenkt und das langfristige Emittentenausfallrating (IDR) für den Automobilzulieferer mit BBB bestätigt.

Die Anpassung des Ausblicks spiegele einen langsamer als erwarteten Schuldenabbau wider, der auf höhere Ausschüttungen an die Aktionäre zurückzuführen sei, schreiben die Ratinganalysten. Diese sollen aus dem erwarteten Nettoerlös von 3,1 Milliarden Euro aus dem Verkauf der Industriesparte Contitech finanziert werden.

Der Konzern hat angekündigt, rund 2,5 Milliarden Euro für eine Sonderdividende oder eine Kombination aus Aktienrückkauf und Sonderdividende zu verwenden. Die Analysten von Fitch hatten zuvor angenommen, dass Continental 1,5 Milliarden von dem Erlös an die Aktionäre ausschüttet und entsprechend mehr für den Schuldenabbau verwendet. Der Verschuldungsgrad des Konzerns dürfte im Zeitraum 2026 bis 2029 nun innerhalb der für das BBB-Rating von Fitch geltenden Schwankungsbreite bleiben.

Im XETRA-Handel zeigt sich die Continental-Aktie zeitweise mit einem Minus von 0,94 Prozent bei 71,82 Euro.

DJG/DJN/sha/kla

DOW JONES

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Bildquelle: Continental,Nils Versemann / Shutterstock.com

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