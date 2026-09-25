Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879538 / ISIN: US2107712000

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Kerngeschäft 25.09.2026 11:13:42

Continental-Aktie grün: Australische Werkstattkette Mycar an Tuhu wird verkauft

Continental-Aktie grün: Australische Werkstattkette Mycar an Tuhu wird verkauft

Continental trennt sich für rund 250 Millionen Euro von der australischen Tochter mycar Tyre & Auto.

Käufer ist die chinesische Automotive-Service-Plattform Tuhu, wie Continental mitteilte. mycar Tyre & Auto sei eine der größten Kfz-Service-, Werkstatt- und Reifenhandelsketten in Australien, so Continental. Das Unternehmen sei in der Transaktion mit 403 Millionen australische Dollar bzw rund 250 Millionen Euro bewertet worden.

Alle mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie rund 280 Standorte von mycar Tyre & Auto seien Teil der Transaktion, die unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen stehe.

Der Verkauf sei ein weiterer Schritt in Continentals strategischer Fokussierung auf sein Kerngeschäft.

Die Continental-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,4 Prozent höher bei 69,46 Euro.

DJG/uxd/kla DOW JONES

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Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com

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