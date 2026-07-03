Continental-Aktie im Plus: Lone Star kauft Contitech - Milliardenbewertung

Der Finanzinvestor Lonestar will Contitech für eine Bewertung von 4 Milliarden Euro übernehmen. Man befinde sich kurz vor einem Abschluss des Vertrags zur Veräußerung des Unternehmensbereichs, wie der Konzern aus Hannover mitteilte. Ergänzend zum Kaufpreis könnte es noch eine erfolgsabhängige Komponente in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro in den Folgejahren für Conti geben.

Continental hatte im April vergangenen Jahres die Abspaltung der Kunststoff- und Kautschuksparte Contitech angekündigt. Ein Verkauf wurde damals bereits als wahrscheinlichste Option bezeichnet.

Conti auf höchstem Stand seit November 2021

Der näher rückende Verkauf der Kautschuk- und Kunststofftochter Contitech hat am Freitagnachmittag dem Continental-Kurs den höchsten Stand seit November 2021 beschert. Im XETRA-Handel ging es für die Continental-Aktie letztlich 1,55 Prozent auf 75,98 Euro nach oben. Den Anstoß dazu gab am Nachmittag die Mitteilung, dass eine Vertragsunterzeichnung mit dem Finanzinvestor Lone Funds vor dem Abschluss steht.

2026 haben sie damit mehr als 12 Prozent gewonnen, während der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts in diesem Jahr wegen der Probleme vieler Autobauer mehr als 15 Prozent eingebüßt hat.

Strategisch war schon lange klar, dass Contitech nach der Abspaltung des Automobil-Zuliefergeschäfts Aumovio der nächste Bereich ist, dessen Veräußerung den Mutterkonzern künftig zu einem reinen Reifenhersteller machen soll. Continental bezifferte die Unternehmensbewertung auf vier Milliarden Euro plus mögliche Zuzahlungen von bis zu 250 Millionen Euro. In der Mitteilung wurde aber auch betont, dass noch keine bindende Vereinbarung geschlossen wurde.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)