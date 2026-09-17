Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Zukauf in Aussicht
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17.09.2026 14:31:00
Continental-Aktie im Plus: Reifenhersteller sieht sich für Branchenwandel gut aufgestellt
Übernahmen seien eine Option, wenn sie finanziell sinnvoll seien und die Hannoveraner inhaltlich voranbrächten. "Ich denke da zum Beispiel an das Geschäft mit Spezialreifen oder unsere Marktpräsenz in Asien", sagte der Manager. Die Schulden senke das Unternehmen, pro Jahr erwirtschafte Conti einen freien Mittelzufluss von rund einer Milliarde Euro nach Zinsen und Steuern.
Zukäufe seien immer Teil der Wachstumsstrategie von Continental gewesen, sagte Kötz. Auch sieht der Conti-Chef neben Asien die größten Wachstumschancen in Nordamerika. Vor allem bei Pick-ups und großen SUVs will Conti punkten. Solche Autos seien dort sehr beliebt, so Kötz - "und wir sind in dem Segment noch deutlich unterrepräsentiert."
Die Aktie notiert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise bei 71,42 Euro, was einem Plus von 2,23 Prozent entspricht.
/men/tav/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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