Continental Aktie

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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Aktieneinstufung 04.11.2026 12:22:47

Continental-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

Continental-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

Die detaillierte Analyse des Continental-Papiers wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi durchgeführt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum dritten Quartal und erhöhten Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe solide abgeschnitten, schrieb Jose M Asumendi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Insgesamt hätten ein höherer Absatz von Ultrahochleistungsreifen, leicht positive Wechselkurseffekte, geringere Auswirkungen von Zöllen sowie erfolgreiche kommerzielle Maßnahmen wie Vertriebs-, Preis- und Kostenstrategien als Reaktion auf höhere Rohstoffpreise zur positiven Entwicklung beigetragen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:05 Uhr in Grün und gewann 5,8 Prozent auf 70,82 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 10,14 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 187 642 Continental-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 8,8 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:05 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Nils Versemann / Shutterstock.com

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