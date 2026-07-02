Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Analystenstimme 02.07.2026 13:04:00

Continental-Aktie legt zu: Analysten sehen Licht und Schatten vor den Quartalszahlen

Continental-Aktie legt zu: Analysten sehen Licht und Schatten vor den Quartalszahlen

Bernstein Research bleibt vor den Quartalszahlen bei seiner neutralen Einschätzung für Continental. Die Erlöse könnten enttäuschen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental vor den am 4. August erwarteten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Nach einer Telefonkonferenz für Analysten resümierte Harry Martin in seinem am Mittwochabend vorliegenden Ausblick: Die Margen im zweiten Quartal dürften innerhalb der Prognosespanne von 11,0 bis 12,5 Prozent liegen, wenngleich der Umsatz voraussichtlich leicht unter dem aktuellen Marktkonsens bleiben werde.

Auf XETRA zeigt sich die Conti-Aktie zeitweise 4,67 Prozent höher bei 75,72 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com,Continental

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