Continental Aktie

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Continental-Analyse im Blick 13.01.2026 10:37:47

Continental-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Continental-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Harry Martin.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Ausgangslage für Reifenhersteller sei gut, schrieb Harry Martin in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026. Die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) des Sektors dürfte erstmals seit 2021 steigen. Mit Blick auf die Einzelwerte erschienen die 2025 gestiegenen Aktienbewertungen von Bridgestone und Continental gerechtfertigt. Damit bleibe aus Bewertungssicht vor allem für Michelin und Pirelli noch Luft.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:20 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 67,96 EUR abwärts. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 2,88 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49 593 Continental-Aktien den Besitzer.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 18:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: iStockphoto

