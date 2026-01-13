Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Continental-Analyse im Blick
|
13.01.2026 10:37:47
Continental-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Ausgangslage für Reifenhersteller sei gut, schrieb Harry Martin in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026. Die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) des Sektors dürfte erstmals seit 2021 steigen. Mit Blick auf die Einzelwerte erschienen die 2025 gestiegenen Aktienbewertungen von Bridgestone und Continental gerechtfertigt. Damit bleibe aus Bewertungssicht vor allem für Michelin und Pirelli noch Luft.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:20 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 67,96 EUR abwärts. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 2,88 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49 593 Continental-Aktien den Besitzer.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 18:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
