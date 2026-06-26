Continental Aktie

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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Aktie unter die Lupe 26.06.2026 10:34:47

Continental-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research

Continental-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research

Die detaillierte Analyse des Continental-Papiers wurde von Bernstein Research-Analyst Eunice Lee durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Eunice Lee am Donnerstag in der jährlichen Bestandsaufnahme der Investmentbank zur "elektrischen Revolution" in der globalen Autobranche. Dieses Mal widmete sie sich der Stabilität der Lieferkette, die angesichts der unterschiedlichen Elektrifizierungs-Akzeptanz und den geopolitischen Risiken an Bedeutung gewinne. Autobauer und ihre Zulieferer stünden unter zunehmendem Druck, Verwerfungen zu antizipieren und zu meistern - quer durch Beschaffung, Produktion und Logistik. Die Herausforderung für die Europäer liege darin, sich weiterhin Relevanz auf dem Heimatmarkt zu sichern.

Aktienanalyse online: Die Continental-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:17 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 73,70 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 10,45 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23 058 Continental-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 13,2 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Nils Versemann / Shutterstock.com

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