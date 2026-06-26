Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Aktie unter die Lupe
|
26.06.2026 10:34:47
Continental-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Eunice Lee am Donnerstag in der jährlichen Bestandsaufnahme der Investmentbank zur "elektrischen Revolution" in der globalen Autobranche. Dieses Mal widmete sie sich der Stabilität der Lieferkette, die angesichts der unterschiedlichen Elektrifizierungs-Akzeptanz und den geopolitischen Risiken an Bedeutung gewinne. Autobauer und ihre Zulieferer stünden unter zunehmendem Druck, Verwerfungen zu antizipieren und zu meistern - quer durch Beschaffung, Produktion und Logistik. Die Herausforderung für die Europäer liege darin, sich weiterhin Relevanz auf dem Heimatmarkt zu sichern.
Aktienanalyse online: Die Continental-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:17 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 73,70 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 10,45 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23 058 Continental-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 13,2 Prozent nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Continental AG
|
26.06.26
|Continental-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research (finanzen.at)
|
25.06.26
|Bernstein Research: Market-Perform für Continental-Aktie (finanzen.at)
|
24.06.26
|DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Continental von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.06.26
|XETRA-Handel LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.06.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
23.06.26
|DAX aktuell: DAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17.06.26
|DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Continental AG
|26.06.26
|Continental Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Continental Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Continental Buy
|UBS AG
|22.06.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Continental Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|72,14
|-1,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.