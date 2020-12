Continental-Aktie schnellt hoch: Continental will operative Marge mittelfristig deutlich steigern

Continental will in den kommenden Jahren schneller als die Autozulieferbranche wachsen und bestenfalls wieder eine zweistellige operative Rendite erzielen.

Mittelfristig ist eine bereinigte EBIT-Marge auf Konzernebene von 8 bis 11 Prozent das Ziel, wie der DAX -Konzern anlässlich der Kapitalmarkttage mitteilte. Der neue CEO Nikolai Setzer will Continental vor allem mit einem Fokus auf Softwarekompetenz als Gewinner aus der Transformation der Branche führen.

"Die Mobilität der Zukunft zeichnet sich aus durch den Grad ihrer Vernetzung und Sicherheit sowie ihres Komforts - unabhängig von der Antriebsart der Fahrzeuge", wird Setzer in der Mitteilung des Unternehmens zitiert. "Hardware bleibt nach wie vor wichtig, und künftig gilt verstärkt: Die Software macht den Unterschied."

Vergangenes Jahr hatte Conti eine bereinigte EBIT-Marge von 7,4 Prozent erzielt. In den ersten neun Monaten dieses Jahr erwirtschafte der Konzern wegen der Belastungen aus der Corona-Pandemie und teils erheblicher Abschreibungen lediglich eine Marge von 2,4 Prozent.

In den kommenden Jahren soll das Produktportfolio auf "wertschaffendes Wachstum" ausgerichtet werden, ergänzte Setzer. Zu- und Verkäufe sowie Partnerschaften seien weiter möglich.

Conti hat wegen der Umwälzungen in der Branche in den vergangenen Monaten einen einschneidenden Konzernumbau auf den Weg gebracht. Von den Maßnahmen sind etwa 30.000 Mitarbeiter betroffen, davon etwa 13.000 in Deutschland. Einzelne Werke werden geschlossen, was teils massiven Widerstand der Arbeitnehmer hervorgerufen hat.

Conti plant im Reifenbereich mit Marge von bis zu 16 Prozent

Continental will auch in den kommenden Jahren im margenstarken Reifengeschäft eine zweistellige operative Rendite erzielen, die bestenfalls sogar bei 16 Prozent liegen soll. Insbesondere in den Wachstumsmärkten Asien und Nordamerika sollen weiter Marktanteile gewonnen werden, kündigte der DAX-Konzern anlässlich der Kapitalmarktage an. Bei Pkw-Reifen werde das Geschäft für die Elektromobilität sowie Ultra-High-Performance-Reifen ausgebaut.

Mittelfristig, also in drei bis fünf Jahren, wird für den Reifenbereich eine bereinigte EBIT-Marge von rund 12 bis 16 Prozent angestrebt. Im Geschäftsfeld Contitech, das ebenso wie Tires zu Rubber Technologies zählt, soll vor allem dank eines steigenden Bedarfs an digitalen und intelligenten Lösungen mittelfristig eine bereinigte Rendite von rund 9 bis 11 Prozent erzielt werden. In der Summe soll in der Rubber Group die Rendite in drei bis fünf Jahren bei 11 bis 14 Prozent liegen.

Vergangenes Jahr hatte Conti hier eine bereinigte operative Rendite von 12,4 Prozent erzielt nach 13,6 Prozent im Jahr davor.

Im Automobilzuliefergeschäft peilt der Konzern aus Hannover eine bereinigte Marge von rund 6 bis 8 Prozent an. Conti sieht sich in einer "starken Ausgangsposition", um mittelfristig in mehreren Automotive-Bereichen organisch schneller zu wachsen als das weltweite Produktionsvolumen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen (jeweils um rund 3 bis 10 Prozentpunkte). Vergangenes Jahr hatte Conti in der Automotive Group eine bereinigte operative Rendite von 4,4 Prozent erzielt nach 7,0 Prozent im Jahr davor.

Continental-Aktie von höheren Zielen beflügelt

Anleger legen am Mittwoch weiter große Hoffnung in eine bessere Zukunft für den Autosektor. Höhere Mittelfristziele von Continental trieben die Stimmung zusätzlich an. Die Aktien des Autozulieferers stiegen via XETRA zeitweise um 4,59 Prozent auf 118,40 Euro und lagen damit im DAX knapp vor den Aktien des Autobauers Volkswagen (VW). Andere Branchenwerte standen dem nur wenig nach. Der Stoxx Europe 6000 Autos & Parts war mit einem Anstieg um 2,5 Prozent führend in der gesamteuropäischen Branchentabelle.

Den Continental-Aktien fehlte mit dem Kurssprung am Mittwoch nur wenig für ein neues Jahreshoch. Dieses stammt mit 120,20 Euro aus dem November, als die Aktie den Corona-Crash im Februar und März bereits abgehakt hatte. Der Branchenindex hat sein Jahreshoch nun aber weiter nach oben geschraubt, er kletterte am Mittwoch erstmals seit einem Jahr wieder über die Marke von 530 Punkten.

Anleger legen derzeit an den Finanzmärkten insgesamt viel Hoffnung in bald beginnende Impfungen gegen das Coronavirus - und damit auf ein Abklingen der Pandemie mit einer deutlichen Konjunkturerholung, auch wenn derzeit die Beschränkungen noch verschärft werden. Im zyklischen Autosektor zeigt sich dieses Bild derzeit besonders deutlich, Händler sprachen deshalb von einer fortgesetzt guten Sektorstimmung. Dazu passt, dass Continental am Mittwoch anspruchsvolle Mittelfristziele vorstellte.

Wie Analyst Sascha Gommel von Jefferies Research auf den ersten Blick betonte, liegen die Ziele über den Erwartungen. Die neuen Ziele sind Teil eines strategischen Updates, das laut Gommel einen erheblichen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit legt. Der neue Konzernchef Nikolai Setzer will in mehreren Hightech-Bereichen das Tempo erhöhen, gleichzeitig soll sich der Autozulieferer auf vorhandene Stärken besinnen.

Seit dem Corona-Crash, der im März bei 51,45 Euro sein Tief fand, haben sich die Aktien mit derzeit knapp 120 Euro schon deutlich mehr als verdoppelt. Gleiches gilt sektorweit, wie der Anstieg des Stoxx Europe 600 Autos & Parts von 254 bis über 530 Punkte zeigt.

FRANKFURT (Dow Jones Newswires / dpa-AFX)