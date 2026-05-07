Continental-Aktie stärker: Einigung auf Maßnahmenpaket für ContiTech-Stellenabbau

Continental hat für einen im November angekündigten Stellenabbau bei seiner zum Verkauf stehenden Tochter Contitech eine Einigung mit den Abreitnehmern erzielt.

Damit werde der Abbau von etwa 1.600 Stellen in Deutschland geregelt, teilte der DAX-Konzern mit. Teilweise werden Jobs an günstigere Standorte verlagert. Weltweit werden 3.000 Stellen abgebaut. Contitech soll ab 2028 jährlich 150 Millionen Euro einsparen.

Der Abbau in Deutschland trifft überwiegend die Verwaltungen der Geschäftsfelder und des Unternehmensbereichs. Diese sitzen hauptsächlich in Hannover.

Das Maßnahmenpaket beinhaltet ein Freiwilligenprogramm und die Vermittlung auf andere Stellen intern und extern. Das Freiwilligenprogramm startet bereits am Freitag.

Contitech beschäftigt derzeit mehr als 20.000 Mitarbeiter weltweit, davon etwa 7.700 in Deutschland.

Auf XETRA legt die Continental -Aktie zeitweise um 3,71 Prozent auf 70,44 Euro zu und gehört damit zu den stärksten Werten im DAX am Donnerstag.

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