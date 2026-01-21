Continental Aktie
WKN: 879538 / ISIN: US2107712000
|Eckzahlen
|
21.01.2026 12:08:00
Continental-Aktie tiefer: Enttäuschung trotz stabilem Cashflow
Im abgelaufenen Jahr sank der Umsatz den überraschend veröffentlichten Eckzahlen zufolge auf 19,7 Milliarden Euro von 20,1 Milliarden im Vorjahr. Davon entfielen 5,0 Milliarden (Vorjahr: 5,19 Milliarden) Euro auf das vierte Quartal. Die Markterwartung lag hier laut Visible Alpha zuletzt bei rund 5,14 Milliarden Euro bzw 19,88 Milliarden.
Die bereinigte EBIT-Marge betrug nach den vorläufigen Zahlen 10,9 Prozent für das Schlussquartal (Vorjahr: 11,3, Konsens 11,4 Prozent) Im Gesamtjahr sieht der Konzern die bereinigte Marge bei rund 10,2 Prozent, am unteren Rand der Zielspanne 10,0 bis 11,0 Prozent. Ein Jahr zuvor betrug die bereinigte EBIT-Marge 11,0 Prozent, erwartet worden war im Schnitt ein Rückgang auf 10,4 Prozent.
Der Konzern aus Hannover wird seine ausführlichen Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr am 4. März veröffentlichen.Die Continental-Aktie verliert via XETRA zeitweise 1,36 Prozent auf 64,02 Euro.
DJG/kla/uxd/mgo
(END) Dow Jones Newswires
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Continental AG (spons. ADRs)
|
06.11.25
|Continental-Aktie steigt jedoch: Continental mit Quartalsverlust nach Spin-off- und Verkaufsbelastungen (Dow Jones)
|
23.10.25
|Michelin-Aktie dreht in die Gewinnzone: Continental-Rivale senkt auch 2026er Prognose deutlich (dpa-AFX)
|
17.10.25
|Continental-Aktie gewinnt: Zahlen über den Erwartungen - starkes drittes Quartal dank Tires-Sparte (finanzen.at)
|
02.10.25
|Continental-Aktie trotz anhaltend schwacher Nachfrage gesucht (Dow Jones)
|
16.09.25
|Aumovio von Continental: Börsenstart mit kurzfristiger DAX-Aufnahme am 18. September - Conti-Aktie knapp in Grün (Dow Jones)
|
28.08.25
|Continental-Aktie fester - Verkauf von OESL-Sparte an Regent (finanzen.at)
Analysen zu Continental AG (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG (spons. ADRs)
|6,50
|1,56%