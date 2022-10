Continental-Aktie tiefer: Trend zu großflächigen Displays - Continental verbucht weitere Großaufträge

So habe das Unternehmen weitere Großaufträge im Wert von über zwei Milliarden Euro erhalten, hieß es am Donnerstag vom Hannoveraner DAX 40 -Konzern. Insgesamt hat Conti damit nach eigenen Angaben Bestellungen für Displays mit einem Serienstart nach 2022 in Höhe von über 7 Milliarden Euro vorliegen. Der Trend zu großflächigen Displays in Autos sei ungebrochen, hieß es bei Continental

Die Continental-Aktie notiert im XETRA-Handel 1,19 Prozent tiefer bei 49,18 Euro.

