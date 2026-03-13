Continental-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Eine Verdoppelung des Ölpreises würde das operative Ergebnis (Ebit) um 10 Prozent schmälern, Maßnahmen des Reifenherstellers zur Minderung der Effekte außen vor gelassen, schrieb David Lesne am Donnerstagnachmittag. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass das Unternehmen einen Großteil der höheren Kosten, wenn nicht sogar alle kompensieren kann.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Continental-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 62,30 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 44,46 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 104 729 Continental-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 büßte die Aktie um 8,3 Prozent ein.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 13:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



