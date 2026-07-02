Continental-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Vorab-Aussagen des Managements zu den am 4. August anstehenden Quartalszahlen im Rahmen einer Investorenveranstaltung des Reifenkonzerns sollten nicht viel an den Konsensschätzungen für 2026 ändern, schrieb David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 13:57 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 75,02 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 19,97 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 177 232 Continental-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 15,2 Prozent aufwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 17:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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