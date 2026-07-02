Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Continental-Analyse im Blick 02.07.2026 14:13:49

Continental-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

Continental-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

Continental-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch UBS AG-Analyst David Lesne unterzogen.

Die Schweizer Großbank UBS hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Vorab-Aussagen des Managements zu den am 4. August anstehenden Quartalszahlen im Rahmen einer Investorenveranstaltung des Reifenkonzerns sollten nicht viel an den Konsensschätzungen für 2026 ändern, schrieb David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 13:57 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 75,02 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 19,97 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 177 232 Continental-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 15,2 Prozent aufwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 17:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Weitere Links:

Continental-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,gopixa / Shutterstock.com

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