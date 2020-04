Continental-Aktie: Umsatz und Marge etwas besser als befürchtet - Aktie schließt auf Tageshoch

Continental hat im ersten Quartal nicht ganz so schlecht abgeschnitten wie zunächst erwartet.

Der Umsatz sank um gut ein Zehntel auf 9,84 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die bereinigte EBIT-Marge gab spürbar auf 4,4 Prozent nach. Im ersten Quartal des Vorjahres hatte Continental noch 11,0 Milliarden Euro umgesetzt und eine bereinigte Rendite von 8,1 Prozent erzielt.

"Die wesentlichen Kennzahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2020 liegen besser als die in der Ad-hoc-Mitteilung vom 01. April 2020 bekannt gegebenen Erwartungen der Gesellschaft und besser als die aktuellen durchschnittlichen Analystenschätzungen", so Conti in der Adhoc-Mitteilung vom Montag.

Vor knapp vier Wochen hatte der Konzern für den Umsatz eine Bandbreite von rund 9,4 Milliarden bis 9,8 Milliarden Euro gegeben. Die bereinigte EBIT-Marge wurde mit rund 2 bis 3 Prozent in Aussicht gestellt.

Einen Ausblick für das Gesamtjahr gab der Hannoveraner Konzern am Montag nicht. Wegen der andauernden Covid-19-Pandemie sei Conti unverändert "erheblichen Anpassungen und Unterbrechungen in wesentlichen Teilen ihres Geschäfts ausgesetzt", begründete der Konzern. Es bleibe schwierig, das Ausmaß der nachteiligen Auswirkungen auf Produktion, Lieferkette und Nachfrage abzuschätzen.

Continental-Aktie nach aktualisierten Zahlen sehr fest auf Tageshoch

Die Aktien von Continental haben am Montagnachmittag nach vorgelegten Quartalszahlen ihre Gewinne noch etwas ausgebaut. Sie stiegen um 6 Prozent auf 73,94 Euro und schlossen damit auf Tageshoch. Der Autozulieferer gab aktualisierte vorläufige Eckzahlen zum ersten Jahresviertel bekannt, die einem Händler zufolge insgesamt "wie erwartet" ausgefallen waren.

"Conti hatte ja bereits vorläufige Zahlen bekannt gegeben und die aktuellen sind nun nochmals leicht besser, vor allem was die bereinigte operative Profitabilitätsmarge betrifft", sagte ein weiterer Händler. Dabei verwies er darauf dass die adjustierte Ebit-Marge für das erste Quartal nun bei 4,4 und nicht zwischen 2 bis 3 Prozent angegeben wurde, was vor allem dem Reifengeschäft zu verdanken sei.

FRANKFURT (Dow Jones)