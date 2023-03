Continental-Aktie vorbörslich stärker: Continental plant Wachstum bei Umsatz und Marge - Dividende reduziert

Continental rechnet in einem leicht wachsenden Automarkt dieses Jahr mit einem Umsatz- und Margenzuwachs.

Der Konzernumsatz soll auf rund 42 Milliarden bis 45 Milliarden nach 39,4 Milliarden Euro steigen, teilte der DAX -Konzern anlässlich der Bilanzpressekonferenz mit. Die bereinigte operative Rendite soll sich dieses Jahr leicht auf etwa 5,5 bis 6,5 nach 5,0 Prozent im Vorjahr verbessern. Mittelfristig peilt Conti eine bereinigte EBIT-Marge auf Konzernebene zwischen rund 8 und 11 Prozent an.

Auch im 2023 wird der Konzern aus Hannover von hohen Kostenzuwächsen belastet: Nach rund 3,3 Milliarden Euro für Material, Löhne und Gehälter sowie Energie und Logistik dürften es dieses Jahr nochmals rund 1,7 Milliarden Euro werden, so die Continental AG weiter.

Der bereinigte Free Cashflow soll sich den weiteren Angaben zufolge dieses Jahr auf rund 0,8 bis 1,2 Milliarden Euro spürbar verbessern. Im Vorjahr war der Wert massiv um 83 Prozent auf knapp 200 Millionen Euro abgesackt.

Continental zahlt nach Gewinneinbruch geringere Dividende

Continental wird angesichts eines deutlichen Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr eine geringere Dividende an die Aktionäre zahlen. Der DAX-Konzern will laut Mitteilung 1,50 Euro je Aktie nach 2,20 Euro im Vorjahr ausschütten. "Hierbei haben wir zwei Aspekte berücksichtigt: Die negativen und überwiegend nicht zahlungswirksamen Sondereffekte auf das Nettoergebnis sowie die rückläufige Aktienkursentwicklung im abgelaufenen Jahr", wird Conti-CFO Katja Dürrfeld in der Mitteilung zitiert.

Der Nettogewinn sank den Angaben zufolge 2022, unter anderem wegen Wertminderungen im Autogeschäft und Wertberichtigungen in Russland, kräftig um 95 Prozent auf nur noch 67 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte, wie bereits seit Ende Januar bekannt, um 17 Prozent auf 39,4 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT erreichte 1,95 Milliarden Euro, ein Plus von 5 Prozent. Die entsprechende bereinigte Marge lag mit 5,0 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres von 5,5 Prozent.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel gewinnt die Continental-Aktie zeitweise 1,89 Prozent auf 73,48 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)