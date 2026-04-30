Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Aufsichtsrat
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30.04.2026 16:03:45
Continental-Aktie wenig verändert: CEO-Verlängerung - Christian Kötz bleibt am Steuer
"Christian Kötz hat den Reifenbereich in einem anspruchsvollen Marktumfeld konsequent weiterentwickelt und die strategische Ausrichtung von Continental als fokussiertem Reifenhersteller maßgeblich mitgestaltet", sagte die neue Aufsichtsratsvorsitzende Sabrina Soussan. Der Aufsichtsrat stehe geschlossen hinter ihm und seinem Vorstandsteam. Kötz ist seit dem 1. Januar Vorstandsvorsitzender des DAX-Konzerns.
Die Continental-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,06 Prozent auf 63,46 Euro.
DJG/brb/ros
DOW JONES
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Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com,Continental
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