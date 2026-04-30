Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Aufsichtsrat 30.04.2026 16:03:45

Continental-Aktie wenig verändert: CEO-Verlängerung - Christian Kötz bleibt am Steuer

Continental-Aktie wenig verändert: CEO-Verlängerung - Christian Kötz bleibt am Steuer

Der Continental-Aufsichtsrat hat das Vorstandsmandat von CEO Christian Kötz in seiner heutigen konstituierenden Sitzung vorzeitig um weitere drei Jahre bis März 2030 verlängert.

"Christian Kötz hat den Reifenbereich in einem anspruchsvollen Marktumfeld konsequent weiterentwickelt und die strategische Ausrichtung von Continental als fokussiertem Reifenhersteller maßgeblich mitgestaltet", sagte die neue Aufsichtsratsvorsitzende Sabrina Soussan. Der Aufsichtsrat stehe geschlossen hinter ihm und seinem Vorstandsteam. Kötz ist seit dem 1. Januar Vorstandsvorsitzender des DAX-Konzerns.

Die Continental-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,06 Prozent auf 63,46 Euro.

DJG/brb/ros

DOW JONES

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Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com,Continental

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