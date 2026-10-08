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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Aktie im Blick 08.10.2026 11:19:52

Continental-Analyse: Bernstein Research hebt Aktie auf höhere Outperform-Bewertung

Continental-Analyse: Bernstein Research hebt Aktie auf höhere Outperform-Bewertung

Continental-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Bernstein Research-Analyst Harry Martin unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 74 auf 82 Euro angehoben. Die Aktie habe sich seit Jahresbeginn im Vergleich zur Konkurrenz unterdurchschnittlich entwickelt und nach der Abspaltung von Aumovio die starke 2025er-Entwicklung revidiert, schrieb Harry Martin am Donnerstag in seiner Neubewertung des Reifenherstellers. Unter Einbeziehung des ContiTech-Verkaufs werde Continental zurzeit mit einem Bewertungsabschlag zu den Wettbewerbern gehandelt, dabei wäre aus fundamentaler Sicht eine Prämie verdient. Continental weise zudem bis 2027 das branchenweit beste Ergebnis- und Cashflow-Profil auf. Dies dürfte am Markt bereits anerkannt werden. Seine positive langfristige Einschätzung hinsichtlich des Wachstums und der Margen bei Premium-Reifen dürfte der Markt aber so bisher nicht berücksichtigen.

Aktienauswertung: Die Continental-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Continental-Aktie musste um 11:02 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 69,04 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 18,77 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 53 657 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für das Papier um 6,1 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 19:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

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