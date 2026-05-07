Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Aktienempfehlung
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07.05.2026 13:22:51
Continental-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Mit der operativen Umsetzung der geschäftlichen Ziele seien die Hannoveraner branchenweite Spitze, schrieb David Lesne am Mittwochnachmittag. Hinzu kämen zuversichtliche Aussagen des Managements auf einer Telefonkonferenz, was die Aktien zu einem "Top Pick" im Sektor mache.
Aktienbewertung im Detail: Die Continental-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Continental-Aktie konnte um 13:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 70,18 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 28,24 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 157 094 Continental-Aktien gekauft oder verkauft. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 7,8 Prozent aufwärts.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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