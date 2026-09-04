Continental Aktie

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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Continental-Analyse im Fokus 04.09.2026 10:52:46

Continental-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein

Continental-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein

Continental-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Michael Punzet einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Continental von 79 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Transformation zu einem reinen Reifenhersteller sei auf der Zielgeraden, schrieb Michael Punzet am Freitag. Der Verkauf von ContiTech sei zu einem höheren Unternehmenswert als erwartet fixiert worden. Ein Großteil des Mittelzuflusses solle nun an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Dem verbleibenden Kerngeschäft attestierte er im zweiten Quartal eine deutliche Verbesserung der operativen Marge.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 10:36 Uhr 1,1 Prozent. Zuletzt wurden über XETRA 139 252 Continental-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 9,1 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 09:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: istock/kryczka

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