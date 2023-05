Continental bekräftigt Prognose nach Zuwächsen im Auftaktquartal

München (Reuters) - Der Autozulieferer Continental hat nach deutlichen Zuwächsen im ersten Quartal seine Jahresziele bekräftigt.

Der Umsatz legte um 11,1 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro zu, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Hannover mitteilte. Nach dem schwachen Vorjahresquartal kletterte der Betriebsgewinn (bereinigtes Ebit) um 35 Prozent auf 578 Millionen Euro, was einer Marge von 5,6 Prozent entspricht. Der Nettogewinn sieg um 59,6 Prozent auf 382 Millionen Euro. Continental bekräftigte seine Prognose für das laufende Jahr. Demnach rechnet der Vorstand mit einem Umsatz von 42 bis 45 Milliarden Euro und einer Marge von 5,5 bis 6,5 Prozent.

