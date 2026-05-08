Continental: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Continental hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,14 Milliarden USD im Vergleich zu 5,16 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,195 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 5,14 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at