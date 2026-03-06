Continental: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Continental stellte am 04.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,78 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 46,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Continental vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,090 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 22,21 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 48,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 42,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,006 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 23,16 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at