Continental: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Continental hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Continental -0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 31,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,78 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,97 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at