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17.07.2026 06:31:29
Continental Controls mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Continental Controls hat am 15.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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