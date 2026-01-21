Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|
21.01.2026 12:04:39
Continental erreicht Konzernziele - Contitech-Sparte aber schwächer
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern Continental hat 2025 seine Jahresziele auf Konzernebene voraussichtlich erreicht. In der zu verkaufenden Sparte Contitech sah es aber wegen einer ausbleibenden Markterholung und Umbaukosten nicht rosig aus, wie der DAX-Konzern am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen in Hannover mitteilte. Insgesamt betrug der Umsatz 19,7 Milliarden Euro, das ist ein Rückgang gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert von rund 20,2 Milliarden. Die um Sondereffekte bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern lag bei rund 10,2 Prozent und damit 1,2 Prozentpunkte niedriger. Beide Werte lagen in der unteren Hälfte der Prognosespanne. Die Aktie geriet unter Druck und verlor zuletzt 2,7 Prozent.
Der bereinigte Mittelzufluss lag mit 1,0 Milliarden Euro am oberen Ende der anvisierten Bandbreite. In der Kunststofftechniksparte Contitech traf Conti zwar mit dem Erlös das untere Ende der angepeilten Bandbreite. Die bereinigte Marge vor der buchhalterischen Anwendung von Abspaltungsregeln lag aber deutlich unter den Planungen. Conti will das Geschäft dieses Jahr komplett verkaufen und sich wieder vorwiegend auf die lukrative Reifensparte konzentrieren. Die detaillierten Finanzzahlen legen die Niedersachsen am 4. März vor./men/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Continental AG
|
09:54
|Analyse: Barclays Capital bewertet Continental-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse (finanzen.at)
|
21.01.26
|ROUNDUP: Conti erreicht Konzernziele - Contitech-Sparte schwächelt aber (dpa-AFX)
|
21.01.26
|Buy von Jefferies & Company Inc. für Continental-Aktie (finanzen.at)
|
21.01.26
|JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Continental-Aktie (finanzen.at)
|
21.01.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächer (finanzen.at)
|
21.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
21.01.26
|Continental erreicht Konzernziele - Contitech-Sparte aber schwächer (dpa-AFX)
|
21.01.26
|EQS-Adhoc: Continental AG: Continental Releases Preliminary Figures for Fourth Quarter and Fiscal 2025 – ContiTech’s Adjusted EBIT Margin Below Target Range (EQS Group)
Analysen zu Continental AG
|09:23
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|06:21
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|06:21
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|06:21
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|09:02
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|65,68
|-0,15%