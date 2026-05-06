Continental Aktie

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WKN: 879538 / ISIN: US2107712000

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Starke Zahlen 06.05.2026 14:22:00

Continental erzielt höheres EBIT als von Analysten erwartet - Aktie höher

Continental erzielt höheres EBIT als von Analysten erwartet - Aktie höher

Continental hat im ersten Quartal trotz leicht rückläufiger Umsätze die Profitabilität verbessert und die Markterwartungen übertroffen.

"Operativ sind wir gut in das Jahr gestartet. Im Vergleich zum Vorjahresquartal haben wir unsere Profitabilität sowohl bei Tires als auch bei ContiTech gesteigert", wird CEO Christian Kötz in der Mitteilung zitiert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der DAX-Konzern.

Wie der Reifenhersteller mitteilte, sank der Umsatz um ein Zehntel auf 4,396 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT verbesserte Conti auch dank Kostensenkungen um gut 6 Prozent auf 522 Millionen von 492 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg auf 11,9 von 10,7 Prozent. Analysten haben dem Unternehmen lediglich ein EBIT von 500 Millionen Euro und eine Rendite von 11,4 Prozent zugetraut.

Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern aus Hannover weiterhin mit einer bereinigten operativen Rendite zwischen rund 11,0 und 12,5 Prozent. Der Umsatz dürfte den weiteren Angaben zufolge dieses Jahr einen Wert zwischen rund 17,3 Milliarden bis 18,9 Milliarden Euro erreichen.

Die Continental-Aktie legt auf XETRA zeitweise 8,12 Prozent auf 67,40 Euro zu.

DOW JONES

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Nils Versemann / Shutterstock.com,Continental

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