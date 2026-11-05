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05.11.2026 06:31:28
Continental gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Continental hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,75 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von -3,780 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 30,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,45 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Milliarden EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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