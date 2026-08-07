Continental informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Continental hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 29,87 Prozent auf 3,86 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,50 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at