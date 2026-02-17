|
Continental Petroleums präsentierte Quartalsergebnisse
Continental Petroleums stellte am 14.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 1,28 INR gegenüber 2,53 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,75 Prozent auf 218,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 293,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
