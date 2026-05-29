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29.05.2026 06:31:29
Continental Petroleums präsentierte Quartalsergebnisse
Continental Petroleums stellte am 27.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,620 INR je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,77 Prozent auf 221,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 269,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,60 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,75 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 872,17 Millionen INR, gegenüber 1,13 Milliarden INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 22,75 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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