Continental Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Continental Resources veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental Resources in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,24 Milliarden USD im Vergleich zu 1,66 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at