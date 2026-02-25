Continental Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Continental Resources präsentierte in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 479270000,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,44 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,95 Prozent zurück. Hier wurden 1,70 Milliarden USD gegenüber 1,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2078441000,00 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 6,71 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 7,14 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

