Continental stellt Fertigung in Gifhorn bis 2027 ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Continental will seine Produktion im Werk Gifhorn in Ostniedersachsen bis 2027 wegen der "im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähigen Kostenstruktur vor Ort" komplett einstellen. Insgesamt 900 Mitarbeiter werden davon betroffen sein, Continental will sich aber darum bemühen, diese an andere Unternehmen in der Region zu vermitteln und Fremdfirmen an dem Standort anzusiedeln, wie der Konzern in Hannover mitteilte.

Schon im nächsten Jahr soll im ersten Schritt die Montage von Luftversorgungssystemen neuester Generation an andere Standorte verlagert werden, für das Ersatzteilgeschäfts gilt das ebenfalls, könnte jedoch länger dauern. Komplett an Zulieferer ausgelagert werden und zwar bis Ende 2027 soll unterdessen der Fertigung von Ventilblöcken und Kolbentöpfen. Die genannten Maßnahmen, die auch ohne Aufsichtsratsbeschluss umgesetzt werden können, sollen sofort umgesetzt werden und betreffen rund 450 Mitarbeiter.

Über den kompletten Ausstieg werde der Aufsichtsrat dann im Dezember beschließen. Unter anderem produziert Conti in Gifhorn noch Bremsschläuche.

July 07, 2023 04:11 ET (08:11 GMT)