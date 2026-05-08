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08.05.2026 06:31:29
Continental stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Continental lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,340 EUR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,40 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,91 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,66 EUR sowie einem Umsatz von 4,38 Milliarden EUR in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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