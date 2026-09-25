TUHU Ca a Aktie

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WKN DE: A3DZF7 / ISIN: KYG912241083

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25.09.2026 08:14:43

Continental verkauft mycar Tyre & Auto an chinesische Tuhu

DOW JONES--Continental trennt sich für rund 250 Millionen Euro von der australischen Tochter mycar Tyre & Auto. Käufer ist die chinesische Automotive-Service-Plattform Tuhu, wie Continental mitteilte. mycar Tyre & Auto sei eine der größten Kfz-Service-, Werkstatt- und Reifenhandelsketten in Australien, so Continental. Das Unternehmen sei in der Transaktion mit 403 Millionen australische Dollar bzw rund 250 Millionen Euro bewertet worden.

Alle mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie rund 280 Standorte von mycar Tyre & Auto seien Teil der Transaktion, die unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen stehe.

Der Verkauf sei ein weiterer Schritt in Continentals strategischer Fokussierung auf sein Kerngeschäft.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 02:14 ET (06:14 GMT)

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