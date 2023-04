Continental verlängert Vertrag von CEO Setzer bis 2029

FRANKFURT (Dow Jones)--Continental bindet CEO Nikolai Setzer länger an das Unternehmen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wurde der Vertrag des Managers um weitere fünf Jahre bis zum 31. März 2029 verlängert. Zudem wurde Philipp von Hirschheydt per Mai zum neuen Vorstandsmitglied des Bereichs Automotive ernannt. "Damit übergibt Setzer wie geplant die Verantwortung für den Unternehmensbereich Automotive", so der Konzern anlässlich der heutigen Hauptversammlung.

"Nikolai Setzer genießt unser vollstes Vertrauen", wird der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Reitzle in der Mitteilung zitiert. "Er hat in den vergangenen drei Jahren die Transformation von Continental erfolgreich eingeleitet und konsequent vorangetrieben. Er wird das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft führen."

Von Hirschheydt leitet aktuell das Geschäftsfeld User Experience des Unternehmensbereichs Automotive. Darüber hinaus ist er Mitglied des Automotive Boards.

