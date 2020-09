Continental will Kosten für Konzernumbau dieses Jahr verbuchen

HANNOVER (Dow Jones)--Continental will die Kosten für den umfangreichen Konzernumbau möglichst komplett noch dieses Jahr verbuchen. Nachdem vergangenes Jahr Aufwendungen von etwa 665 Millionen Euro in die Bücher genommen worden seien, soll der noch offene Differenzbetrag voraussichtlich komplett 2020 verbucht werden, sagte Conti-CEO Elmar Degenhart in einer Telefonkonferenz. "Ob uns das zu 100 Prozent gelingt, werden wir erst Ende 2020 wissen."

Insgesamt hatte der DAX-Konzern die Kosten unter anderem für die Schließung von Werken auf rund 1,8 Milliarden Euro beziffert. Die Einparungen aus dem Umbau und dem möglichen Verkauf defizitärer Geschäftsteile sieht Conti weiter bei über 1 Milliarde Euro ab 2023 jährlich.

