DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
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12.11.2026 07:00:26
Continued strong Rx growth: DocMorris raises full-year revenue forecast as part of today’s Capital Markets Day
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DocMorris AG / Key word(s): Development of Sales
Frauenfeld, 12 November 2026
Continued strong Rx growth: DocMorris raises full-year revenue forecast as part of today’s Capital Markets Day
· Full-year revenue forecast raised to around 15% (previously 12.5 to 15%)
Sustained Rx momentum leads to higher full-year forecast
Scaling up Digital Services through the acquisition of Medi24
Today’s Capital Markets Day in Heerlen/Aachen
All presentations are available on the website: https://ir-corporate.docmorris.com/en/investor-relations/financial-publications. Video recordings of the presentations will also be made available on the website afterwards.
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End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|DocMorris AG
|Walzmühlestrasse 49
|8500 Frauenfeld
|Switzerland
|ISIN:
|CH0042615283
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2432746
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2432746 12-Nov-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
12.11.26
|Anhaltend starkes Rx-Wachstum: DocMorris erhöht Umsatzprognose für das Gesamtjahr im Rahmen des heutigen Capital Markets Day (EQS Group)
|
12.11.26
|Continued strong Rx growth: DocMorris raises full-year revenue forecast as part of today’s Capital Markets Day (EQS Group)
|
11.11.26
|SPI aktuell: SPI klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
10.11.26
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
10.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.11.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
09.11.26
|Börse Zürich in Grün: SPI mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.11.26
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel hätte eine Investition in DocMorris von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|11:17
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:17
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11:17
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|20,72
|0,97%