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WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

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03.11.2026 07:01:24

Continued strong sales growth

Geberit AG / Key word(s): Quarter Results
Continued strong sales growth

03-Nov-2026 / 07:01 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The Geberit Group achieved excellent results in the first nine months of 2026 in a continuing challenging environment. The first three quarters of 2026 were marked by significant volume growth, a sharp increase in direct material and energy prices, sales price increases and substantial currency losses, as well as operating margins at the previous year’s level. Net sales increased by 5.7% adjusted for currency effects and in Swiss francs by 3.6% to CHF 2,535 million. Operating cashflow (EBITDA) increased by 3.3% and amounted to CHF 778 million, with an EBITDA margin of 30.7%. Earnings per share increased significantly by 8.1% to CHF 16.23; after currency adjustments, the increase came to 9.6%. For 2026 as a whole, Management continues to expect net sales growth in local currencies of 5 to 6% and an EBITDA margin around the prior-year level.

Read more on: www.geberit.com/mediarelease. Please visit our website www.geberit.com for additional information.

Don't hesitate to contact us for any other inquiries.


End of Inside Information

2427078  03-Nov-2026 CET/CEST

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