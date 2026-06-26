Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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26.06.2026 08:15:00
Contra Microsoft 365 - der Kommentar: Mit Support-Ende in die Cloud gezwungen
Microsoft beendet den Support für Office 2021. Der Migrationspfad führt nicht nur in die Cloud, sondern auch in die Abhängigkeit, kommentiert Frank Karlitschek.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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26.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert zum Handelsende (finanzen.at)
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26.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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26.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
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26.06.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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26.06.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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25.06.26
|Optimismus in New York: Dow Jones legt letztendlich zu (finanzen.at)
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25.06.26
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25.06.26
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|Microsoft Corp.
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