Control Print gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Control Print hat am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,29 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,17 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Control Print 1,19 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at