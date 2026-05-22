Control Print vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Control Print veröffentlichte am 20.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Control Print hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,00 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 41,66 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,40 Milliarden INR – ein Plus von 14,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Control Print 1,22 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 27,26 INR gegenüber 62,56 INR je Aktie im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Control Print mit einem Umsatz von insgesamt 4,82 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at